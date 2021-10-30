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«Капитан Волконогов бежал» победил на кинофестивале в Филадельфии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:17

Фильм «Капитан Волконогов бежал» победил на юбилейном 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии, который завершился 29 октября. Снимком с награждения поделилась в инстаграме режиссер ленты Наташа Меркулова.

Картина удостоилась главной награды в номинации «За лучший художественный фильм». Российские кинематографисты получили его впервые.

Ранее на фестивале призерами и победителями становились «Вместе» Лукаса Мудиссона, «Сочувствие господину Месть» Пак Чхан-Ука, «Порнократия» Катрин Брейя, «Полицейский» Надава Лапида, «Лунный свет» Барри Дженкинса и другие фильмы с международным признанием.

Действие «Капитан Волконогов бежал» происходит в 1930-е годы в СССР. Главный герой капитан Волконогов (его играет Юрий Борисов) — активный сотрудник правоохранительных органов, участвующий в репрессиях против своих сограждан. Узнав о подозрительных допросах своих коллег, он догадывается, что скоро сам будет объявлен преступником. Герой успевает бежать до ареста, но бывшие коллеги садятся ему на хвост, и он начинает метаться по городу.

Ночью к капитану приходит вестник с того света, который сообщает, что после смерти его ждут вечные мучения в аду. У Волконогова есть всего сутки перед смертью, чтобы он раскаялся и получил прощение хотя бы одного человека. Это может спасти его для вечной жизни.

Срежиссировал фильм дуэт Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Кроме Борисова, в нем снялись Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Полина Виторган, Максим Стоянов и другие.

На «Кинотавре» лента получила приз за лучший сценарий, а на международном кинофестивале в Чикаго — за работу художника-постановщика.

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