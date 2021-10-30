Петербурженку задержали и обвинили в оскорблении чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакия

Полицейские задержали жительницу Петербурга за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора, передает «Фонтанка». В отношении девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, следует из заявления местного СК.

По версии следствия, она, «действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела». Ей грозит до года лишения свободы.

На фото видно мужчину и девушку в футболке и с приподнятой юбкой, которая сидит на корточках спиной к камере и смотрит в сторону Исаакия. До задержания снимок привлек внимание пользователей соцсетей.