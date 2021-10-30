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Петербурженку задержали и обвинили в оскорблении чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакия

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:47

Полицейские задержали жительницу Петербурга за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора, передает «Фонтанка». В отношении девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, следует из заявления местного СК.

По версии следствия, она, «действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела». Ей грозит до года лишения свободы.

На фото видно мужчину и девушку в футболке и с приподнятой юбкой, которая сидит на корточках спиной к камере и смотрит в сторону Исаакия. До задержания снимок привлек внимание пользователей соцсетей.

По данным Life News, полиция пришла к 31-летней Ирине Волковой. Фото в инстаграм она выложила еще летом, а теперь ей начали приходить угрозы.

В пресс-службе музея заявили «Комсомольской правде», что они не жаловались на девушку в правоохранительные органы. «Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей! <…> Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы!», — сказали там.

Накануне блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

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