Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Их обвиняли в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает «Российская газета»

29 сентября Бобиев выложил фото, где Чистова в куртке с надписью «Полиция» стоит перед ним на коленях, он держит ее за волосы. Сейчас кадр удален.