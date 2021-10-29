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Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки

Денис Ламехов
Сегодня в 15:39

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Их обвиняли в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает «Российская газета»

29 сентября Бобиев выложил фото, где Чистова в куртке с надписью «Полиция» стоит перед ним на коленях, он держит ее за волосы. Сейчас кадр удален.

Через несколько дней молодых людей задержали. Их арестовали на 10 суток и обязали выплатить штраф в 5000 рублей. После задержания Бобиев извинился. В октябре на блогера и девушку завели дело об оскорблении чувств верующих. После отбытия наказания Бобиев будет депортирован из России.

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