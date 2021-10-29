Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, написал директору музея письмо с извинениями

Петербуржец Кирилл Смородин, повесивший свой портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, принес извинения главе музея Михаилу Пиотровскому. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь»*.
По словам Cмородина, он отправил директору письмо по электронной почте. В нем он назвал поступок неудачной шуткой и в качестве компенсации предложил музею свою помощь в качестве волонтера.
«Я собираюсь написать публичное извинение для музея и сотрудников Эрмитажа из‑за того, что им пришлось столкнуться с такой ситуацией, тратить свое время на меня и на ответы СМИ», — добавил мужчина.
27 октября стало известно, что петербуржец повесил на стену в Эрмитаже свой портрет, стилизованный под образ участника Отечественной войны 1812 года. Он был снят смотрителем зала. Музей обратился в прокуратуру. Он попросил проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества.
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