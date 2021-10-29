Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, написал директору музея письмо с извинениями

Петербуржец Кирилл Смородин, повесивший свой портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, принес извинения главе музея Михаилу Пиотровскому. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь»*.

По словам Cмородина, он отправил директору письмо по электронной почте. В нем он назвал поступок неудачной шуткой и в качестве компенсации предложил музею свою помощь в качестве волонтера.