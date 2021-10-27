Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже. Музей обратился в прокуратуру

Петербуржец Кирилл Смородин повесил на стену Военной галереи 1812 года в Эрмитаже свой портрет. Музей попросил прокуратуру проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества. Об этом сообщает «Фонтанка».

В музее сообщили, что портрет, где фотография петербуржца стилизована под образ участника Отечественной войны 1812 года, был замечен смотрителем зала, «после чего немедленно снят». Издание пишет, что молодой человек выложил рассказ о случившемся в инстаграм, однако сейчас страница с постом недоступна.