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Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже. Музей обратился в прокуратуру

Денис Ламехов
Сегодня в 21:37

Петербуржец Кирилл Смородин повесил на стену Военной галереи 1812 года в Эрмитаже свой портрет. Музей попросил прокуратуру проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества. Об этом сообщает «Фонтанка».

В музее сообщили, что портрет, где фотография петербуржца стилизована под образ участника Отечественной войны 1812 года, был замечен смотрителем зала, «после чего немедленно снят». Издание пишет, что молодой человек выложил рассказ о случившемся в инстаграм, однако сейчас страница с постом недоступна.

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», — рассказал представитель музея.

Посетители не впервые пытаются выставить в российских музеях собственные экспонаты. В 2019 году журналисты «Московского комсомольца» разместили портрет императрицы Марии Федоровны в Государственном историческом музее. Об акции положительно отозвался тогдашний министр культуры Владимир Мединский. В музее к произошедшему отнеслись негативно.

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