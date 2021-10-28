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Снуп Догг: рэпер Dr. Dre напишет музыку для «еще не вышедшей GTA»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

Снуп Догг рассказал в подкасте Rolling Stone Music Now, что рэпер Dr. Dre работает над саундтреком к «еще не вышедшей Grand Theft Auto».

По словам Догга, Андре Ромелл Янг (настоящее имя Dr. Dre) «проводит много времени в студии» и делает «чертовски хорошую музыку»; часть из нее будет в грядущей GTA. Больше артист ничего не добавил.

Разработчик Rockstar Games пока не анонсировал следующую часть игры, поэтому до конца неясно, о чем говорил Догг. По разным данным, шестая часть серии Grand Theft Auto может выйти не раньше 2024–2025 годов. Возможно, рэпер говорил об обновлении для GTA Online.

Dr. Dre не выпускал сольные релизы с 2015 года. В последний альбом Канье Уэста «Donda» вошел фит с рэпером под названием «Glory».

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