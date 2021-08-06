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Отрывок из нового совместного трека Канье Уэста и Dr. Dre «Glory» появился в рекламе наушников

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

В сети появился рекламный ролик новых наушников бренда Beats, основанного рэпером Dr. Dre. В нем использовали отрывок из трека «Glory», который Dr. Dre записал вместе с Канье Уэстом.

Песня войдет в грядущий альбом Уэста «Donda», релиз которого запланирован на 6 августа. Ее полную версию музыканты пока не представили.

Главную роль в видео исполнила американская легкоатлетка Шакари Ричардсон, которая могла претендовать на медали Олимпиады в беге, но всего за пару недель до старта Игр попалась на допинге. В анализах девушки обнаружили следы марихуаны.

Ричардсон не впервые участвует в рекламе Beats. Две недели назад бренд опубликовал еще один ролик со спортсменкой — и в нем также можно было услышать фрагмент из новой песни Канье «No Child Left Behind».

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