Отрывок из нового совместного трека Канье Уэста и Dr. Dre «Glory» появился в рекламе наушников

В сети появился рекламный ролик новых наушников бренда Beats, основанного рэпером Dr. Dre. В нем использовали отрывок из трека «Glory», который Dr. Dre записал вместе с Канье Уэстом.

Песня войдет в грядущий альбом Уэста «Donda», релиз которого запланирован на 6 августа. Ее полную версию музыканты пока не представили.