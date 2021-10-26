В Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка, его жену и ребенка

На западе Москвы убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жену и восьмилетнего сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства отмечает, что мотивы убийства сейчас устанавливаются. «Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая», — сказал он.

Тела погибших обнаружили в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти. По данным Baza, семья не выходила на связь с 24 октября. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 УК об убийстве двух и более лиц.

Ранее Яхонтов был судим за растрату денег и преднамеренное банкротство. В 2019 году Тверской суд Москвы признал виновными его и еще трех бывших топ-менеджеров Смоленского банка. Яхонтову назначили шесть лет лишения свободы и взыскание по гражданскому иску более 2 млрд рублей. К настоящему времени его успели отпустить, так как под арестом он был с 2016 года, но долг остался.