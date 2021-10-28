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Представители благотворительных фондов попросили Путина изменить закон об иноагентах

Денис Ламехов
Сегодня в 10:59

Учредители и попечители благотворительных фондов обратились к Владимиру Путину с просьбой не распространять на них действие закона об иностранных агентах. Об этом сообщает издание «Такие дела».

В письме говорится, что деятельность благотворительной организации не может расцениваться как политическая. Нарушение фондом собственного устава и так является предметом контроля Минюста.

Авторы предлагают вывести благотворителей из‑под действия закона, добавив их в список исключений. Сейчас иноагентами не могут быть признаны религиозные организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, госкомпании и их НКО.

Составители обращения предлагают дать возможность выйти из реестра оказавшимся там фондам. Сейчас в списке есть, например, организации, которые помогают людям с ВИЧ. Среди них «Свеча» и «Гуманитарное действие».

Под обращением оставили подписи 40 человек, включая председателя организации «Ночлежка» Григория Свердлина, учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову, основателя «Фонда Хабенского» Константина Хабенского, попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт.

Закон об НКО-иноагентах был принят в июле 2012 года. Согласно документу, организации должны информировать Министерство юстиции об объеме денежных средств и другого имущества от иностранных источников, а также о целях расходования средств. Кроме того, организации должны самостоятельно регистрироваться в качестве иноагентов, если они получают финансирование из‑за рубежа.

В 2014 году был подписан закон о принудительном включении в реестр НКО-иноагентов. На данный момент в списке Минюста числятся 75 организаций.

21 октября 2021 года Владимир Путин заявил, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать.

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