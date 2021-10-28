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«Я бы закрыл „Ельцин-центр“»: Олег Газманов поддержал Вадима Самойлова

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:22

Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов поддержал основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, раскритиковавшего «Ельцин-центр», на сцене которого стоял. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Я бы закрыл „Ельцин-центр“, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал. И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ», — сказал певец.

Газманов также призвал «Ельцин-центр» прислушаться и сделать то, что «хотят люди». «Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню. Я думаю, умные люди меня поймут», — отметил он.

23 октября Вадим Самойлов резко высказался в отношении либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра». Извиняться он отказался, а музей разорвал отношения с организаторами его концерта. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — заявили в пресс-службе.

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