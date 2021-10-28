Instagram разрешил всем пользователям публиковать ссылки в сторис

Instagram расширил функцию добавления ссылок в сторис для всех пользователей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы услышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства, теперь у вас есть место для обмена историями — независимо от размера вашей учетной записи», — говорится в сообщении Instagram.

Ранее такая функция была доступна для верифицированных аккаунтов и пользователей с определенным количеством подписчиков (более 10 тыс.).

В октябре Instagram разрешил публиковать посты со стационарных компьютеров и добавил еще несколько новых функций. Среди них — совместные посты и возможность сбора пожертвований в прямо в приложении.