Instagram разрешит публиковать посты со стационарных компьютеров и добавит несколько новых функций

В социальной сети Instagram появится несколько новых функций. Об этом компания сообщила на своей странице в твиттере.

С 19 октября пользователи могут создавать совместные посты. Они будут размещены в аккаунтах обоих человек. Просмотры, лайки и комментарии у таких публикаций будут общими.

С 20 октября некоммерческие и благотворительные организации смогут собирать пожертвования прямо в приложении, через кнопку «Плюс».

С 21 октября пользователи получат возможность публиковать фото и видео длительностью до минуты с компьютеров, которые работают на Windows, Linux или Mac.

С 21 октября в Reels появится несколько новых функций, связанных с музыкой, — в том числе тексты песен с 3D-эффектом.

В начале октября Instagram разрешил публиковать в ленте видео продолжительностью до 60 минут. Ранее их можно было размещать только в разделе IGTV. Сам IGTV решили переименовать в Instagram TV. Таким образом компания планирует все больше становиться соцсетью для видео и конкурировать с YouTube и TikTok.