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СТС в день премьеры снял с эфира шоу, где ведущим должен был стать Моргенштерн 22:21
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СТС в день премьеры снял с эфира шоу, где ведущим должен был стать Моргенштерн

Денис Ламехов
Сегодня в 22:21

Телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя», запланированную на 27 октября. Его должен был вести рэпер Моргенштерн вместе с блогером Идой Галич. Об этом телеканал сообщил в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Произошли изменения в программной сетке телеканала. Мы обязательно сообщим о новой дате позднее. Благодарим за понимание», — отвечает канал подписчикам сообщества, которые интересуются, почему шоу не вышло в эфир. В сетке вещания трансляция «Русского ниндзя» была заменена показом ленты «Дэдпул».

Пресс-служба СТС сообщила «Российской газете», что премьера перенесена на 22 ноября 2021 года.

25 октября на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где он сказал: «Я вообще не понимаю праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад, но до сих пор из года в год тратятся миллионы». Музыкант предположил, что России больше нечем гордиться, и заявил, что пора праздновать победы на технологическом поле — в космосе и IT.

Позднее артист извинился за сказанное и заявил, что его слова вырвали из контекста. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка СК организовать проверку слов Моргенштерна о Дне Победы.

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