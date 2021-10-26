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Глава Следственного комитета поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53
Обновлено сегодня в 18:13:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка СК организовать проверку слов Моргенштерна о Дне Победы.

Российский рэпер Моргенштерн извинился за то, что усомнился в необходимости праздновать День Победы. Письмо с объяснением ситуации он опубликовал в сторис в инстаграме.

«Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что „не понимаю“, а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. <…> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли», — написал артист.

Моргенштерн отметил, что СМИ стоило написать о том, что он пожелал своей «стране новых побед в технологиях и в освоении космоса». «А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью», — добавил рэпер.

25 октября на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где он сказал: «Я вообще не понимаю праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад, но до сих пор из года в год тратятся миллионы». Он предположил, что России больше нечем гордиться, и заявил, что пора праздновать победы в информационных и космических технологиях.

После выхода ролика движение «Ветераны России» заявило, что намерено подать жалобу на рэпера в Генпрокуратуру и Следственный комитет. «Его нужно пороть, потому что привлечь его к ответственности будет очень сложно», — сказал председатель организации Ильдар Резяпов.

Высказывания Моргенштерна прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, рэпер должен нести моральную ответственность за свои слова о Дне Победы. Представитель Кремля отметил, что вероятнее всего, он сказал это «не по злобе, а от незнания».

«Хочется таким молодым просто рекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки и бабушки, поговорите с ними или придите к какому‑нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами, и спросите, почему так важен День Победы», — сказал Песков.

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