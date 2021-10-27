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Элджею грозит штраф до 30 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Денис Ламехов
Сегодня в 17:05

Российскому хип-хоп-исполнителю Элджею грозит штраф до 30 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы.

В суде сообщили, что к ним поступил протокол, составленный в отношении Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) по части 1.1 статьи 6.13 КоАП «О пропаганде наркотических средств с использованием сети интернет». «Материал только поступил в канцелярию, дата заседания по нему еще не назначена», — добавил представитель суда.

Как сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в июне 2021 года организация обратилась в ГУ МВД России по городу Москве «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея».

«Мы получили большое число обращений от родительских организаций, которые полагают, что распространение такой информации в соцсетях может оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних пользователей сети интернет», — заявила она.

Ранее по той же административной статье суд оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей. Тогда в МВД также обращалась Лига безопасного интернета.

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