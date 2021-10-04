Китай разработал этические принципы для регулирования искусственного интеллекта

Министерство науки и технологий Китая представило этические принципы, по которым должен работать искусственный интеллект. Их цель — убедиться, что «ИИ всегда подконтролен человеку», сообщает South China Morning Post.

В список вошли шесть принципов. Согласно им, искусственный интеллект должен:

быть контролируемым;

заслуживать доверие;

улучшать человеческое благополучие;

обеспечивать честность и справедливость;

защищать приватность и безопасность;

повышать этическую грамотность.

«South China Morning Post» пишет, что в КНР на столь высоком государственном уровне такие стандарты разработаны впервые. Как утверждает издание, это один из шагов Китая по обеспечению мирового лидерства в сфере искусственного интеллекта к 2030 году. Пекин хочет также отрегулировать и ослабить влияние мировых технологических компаний, которые во многом строят свои сервисы вокруг ИИ, алгоритмов и рекомендаций.

Издание приводит слова аналитика исследовательской компании Mercator, который признает, что Китай выбрал путь жесткого государственного регулирования сферы ИИ, но называет действия государства «выдающимися по своей прогрессивности».