Китай разработал этические принципы для регулирования искусственного интеллекта

Министерство науки и технологий Китая представило этические принципы, по которым должен работать искусственный интеллект. Их цель — убедиться, что «ИИ всегда подконтролен человеку», сообщает South China Morning Post.
В список вошли шесть принципов. Согласно им, искусственный интеллект должен:
- быть контролируемым;
- заслуживать доверие;
- улучшать человеческое благополучие;
- обеспечивать честность и справедливость;
- защищать приватность и безопасность;
- повышать этическую грамотность.
«South China Morning Post» пишет, что в КНР на столь высоком государственном уровне такие стандарты разработаны впервые. Как утверждает издание, это один из шагов Китая по обеспечению мирового лидерства в сфере искусственного интеллекта к 2030 году. Пекин хочет также отрегулировать и ослабить влияние мировых технологических компаний, которые во многом строят свои сервисы вокруг ИИ, алгоритмов и рекомендаций.
Издание приводит слова аналитика исследовательской компании Mercator, который признает, что Китай выбрал путь жесткого государственного регулирования сферы ИИ, но называет действия государства «выдающимися по своей прогрессивности».