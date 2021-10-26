Италия выдвинула фильм «Рука бога» Паоло Соррентино на «Оскар»

Италия выдвинула драму «Рука бога» Паоло Соррентино на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссер вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять картину, которую называют его самой личной историей. «Рука бога» рассказывает историю разбитого сердца и вместе с тем историю освобождения молодого итальянца Фабьетто Скизе, чья жизнь внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.
Премьера фильма состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале. 24 ноября кинолента появится в кинотеатрах Италии, а 3 декабря — во всем мире. С 15 декабря «Руку бога» можно будет посмотреть и на Netflix.
Ранее Россия выдвинула на премию «Оскар» картину ученицы Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в номинации «Лучший международный фильм».