перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» впервые выйдет на стриминговых площадках 16:34
Стивен Кинг похвалил триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» 16:25
Wildberries начал тестировать дроны для доставки 16:05
rutube6/YouTube
В Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка, его жену и ребенка 15:34
В Москве убит бывший замглавы управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев 15:08
Правительство, «Яндекс», «Сбер» подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта 15:06
Италия выдвинула фильм «Рука бога» Паоло Соррентино на «Оскар» 14:53
Девяностые, олимпийки и потасовки в клипе Брутто и Niletto на трек «Панда» 14:07
ruspostofficial/Instagram
Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал положительным 13:36
«Искаженная картина о нашей компании»: Цукерберг впервые отреагировал на расследования про Facebook 13:12
Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме 12:26
Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney 12:03
Опрос: Газманов, Баста, Гагарина и Пелагея стали лучшими исполнителями 2021 года по мнению россиян 11:58
rudeism/Twitter
Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе 11:40
В России новый антирекорд по смертности от ковида: умерли 1106 человек 11:39
ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег 11:05
Экс-сотрудник саудовской разведки заявил, что принц хотел убить короля отравленным кольцом из России 10:33
Москалькова похвалила программиста, передавшего видео с пытками заключенных 10:12
Viki Mohamad/Unsplash
Минздрав показал новый сертификат о вакцинации от коронавируса 9:42
Власти выделят 500 млн рублей на создание корпоративной соцсети для чиновников 8:44
Отключить рекламу

Италия выдвинула фильм «Рука бога» Паоло Соррентино на «Оскар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:53

Италия выдвинула драму «Рука бога» Паоло Соррентино на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять картину, которую называют его самой личной историей. «Рука бога» рассказывает историю разбитого сердца и вместе с тем историю освобождения молодого итальянца Фабьетто Скизе, чья жизнь внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.

Премьера фильма состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале. 24 ноября кинолента появится в кинотеатрах Италии, а 3 декабря — во всем мире. С 15 декабря «Руку бога» можно будет посмотреть и на Netflix.

Ранее Россия выдвинула на премию «Оскар» картину ученицы Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в номинации «Лучший международный фильм».

Подробности по теме
Пенальти судьбы: «Рука бога» — самый искренний и неманерный фильм Паоло Соррентино
Пенальти судьбы: «Рука бога» — самый искренний и неманерный фильм Паоло Соррентино
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Netflix
Люди
Паоло Соррентино
Диего Марадона
Кира Коваленко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить