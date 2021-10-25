перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Какие корейские драмы посмотреть после «Игры в кальмара»? Список The Guardian 20:24
Пилот сериала «Перси Джексон» снимет Джеймс Бобин. Он поставил фильм о путешественнице Доре 20:19
Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на премию «Оскар» от России 19:51
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме. Разрушены восемь квартир 19:41
Эмилия Кларк и Чиветель Эджофор снимутся в научно-фантастическом ромкоме «Поколение стручков» 18:56
Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Юрия Хованского 18:50
Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство 18:09
Нигерия создала собственную цифровую валюту — eNaira 18:03
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом «Дельта»-штамма — AY.4.2 17:48
thehappyprincemovie/Instagram
Руперт Эверетт снимет фильм про самого себя. В ролях: Джон Малкович, Кит Кларк и Кристин Скотт-Томас 17:33
Facebook вновь в центре скандала из‑за пропаганды ненависти. На этот раз в Индии 17:05
Американец потратил льготный госкредит на карточку Pokemon. За это ему грозит до 20 лет тюрьмы 16:50
Эдгар Райт поделился идеями насчет нового Джеймса Бонда и принципом выбора актеров на роль агента 16:42
В Турции семерых россиян обвиняют в поджоге леса. Они утверждают, что хотели лишь сообщить о пожаре 16:08
Forbes: локдаун в Москве может продлиться до 1 января 16:06
Yash Bhargava/Unsplash
В Петербурге ковидные ограничения отменят после вакцинации 80% населения 15:40
В нерабочие дни в Севастополь не будут пускать без QR-кодов. На въездах поставят блокпосты 15:18
Российские туристы выкупили почти все места в отелях Египта на нерабочие дни 15:04
Продажи Resident Evil Village выросли на 227% в преддверии Хеллоуина 15:02
Тюменский суд обязал женщину опровергнуть слова в сторис инстаграма о бывшем муже 13:52
Отключить рекламу

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на премию «Оскар» от России

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:51

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — ученицы Сокурова — выдвинули на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Павла Чухрая.

Картина рассказывает о девушке по имени Ада, которая живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии. Туда всю семью перевез ее отец Мизур. Он воспитывает своих сыновей и дочь строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший, Аким, сбежал в Ростов на заработки, младший, Дакко, все еще не знает, чего хочет от жизни, а средняя, Ада, хоть уже и достаточно взрослая, до сих пор в глазах отца является маленьким, беззащитным ребенком. Начать самостоятельную жизнь оказывается для девушки сложной задачей.

16 июля «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» в Каннах. Она считается второй по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Подробности по теме
«На Кавказе кулаки всегда сжаты»: Кира Коваленко — о своем фильме, победившем в Каннах
«На Кавказе кулаки всегда сжаты»: Кира Коваленко — о своем фильме, победившем в Каннах
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Кира Коваленко
Павел Чухрай
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить