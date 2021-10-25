Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на премию «Оскар» от России

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — ученицы Сокурова — выдвинули на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Павла Чухрая.

Картина рассказывает о девушке по имени Ада, которая живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии. Туда всю семью перевез ее отец Мизур. Он воспитывает своих сыновей и дочь строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший, Аким, сбежал в Ростов на заработки, младший, Дакко, все еще не знает, чего хочет от жизни, а средняя, Ада, хоть уже и достаточно взрослая, до сих пор в глазах отца является маленьким, беззащитным ребенком. Начать самостоятельную жизнь оказывается для девушки сложной задачей.