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В России тестируют видеокамеры с фиксацией драк и курения

Виктория Шанина
Сегодня в 8:31

Компания Ntechlab, специализирующаяся на создании алгоритмов по распознаванию лиц, объявила о начале тестировании камер, которые будут фиксировать административные нарушения. Об в интервью ТАСС рассказал гендиректор стартапа Андрей Теленков.

Система будет распознавать драки, курение и ДТП с участием машин и пешеходов, а затем автоматически оповещать об этом экстренные службы. Камеры могут появится в ряде российских городов до конца 2022 года, отметил Теленков.

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля», — сказал гендиректор Ntechlab

По словам Андрея Теленкова, разработки компании с точностью от 80% до 95% определяют, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться. Этого достаточно для оповещения служб безопасности, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина.

Ранее Ntechlab представила систему по распознаванию вооруженных дробовиками и винтовками людей на подходах к школам. Разработку уже тестируют в Самаре, сигнал об опасности направляется охраннику учебного заведения.

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