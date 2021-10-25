В России начались тесты системы, которая распознает людей с оружием на подходах к школам

Компания NtechLab тестирует в Самаре проект по распознаванию вооруженных дробовиками и винтовками людей на подходах к школам. Система самостоятельно находит потенциальных стрелков и вызывает полицию, рассказал «Коммерсанту» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.

Технология работает так: видеокамеры при обнаружении человека с оружием отправляют сигнал охраннику школы. Если тот не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения и вызовет полицию.

Разработчики отмечают, что заметить в темное время суток пистолет у человека уже не получится. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин считает, что главная сложность заключается в том, что технологии нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто никто не носит.

В NtechLab рассказали, что проектом заинтересовались «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». По данным издания, речь идет про одну из самарских школ.

Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов полагает, что у создателей системы могут возникнуть сложности с МВД по части интеграции разработки в государственную сферу. «Технически же реализовать проект реально, хотя сложно. Необходимы камеры с высоким разрешением. К тому же нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан, а для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — заявил он.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу и открыл огонь. Он дошел до учебного заведения от дома, не скрывая сумки с боеприпасами. Погибли девять человек.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. До вуза он шел с ружьем в руках, а одет был в бронежилет и каску. Погибли шесть человек.