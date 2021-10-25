перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер сериала «Доктор Мозг» с Ли Сон-гюн из «Паразитов» в главной роли 12:04
В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки. Это новый максимум с начала пандемии 11:43
Путин поручил регионам запретить ночную работу ресторанов и клубов 11:15
Эд Ширан заразился коронавирусом 11:05
Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «Дельта»-штамма коронавируса 10:52
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с неохраняемой парковки 10:27
В Москве с 4 по 6 ноября парковка станет бесплатной 10:22
В Хабаровском крае с 1 ноября вводится система QR-кодов 10:07
В России начались тесты системы, которая распознает людей с оружием на подходах к школам 9:50
Российское издательство объяснило удаление страниц о трансгендерных людях в книге для подростков 9:48
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет 8:45
«Дюна» в США собрала 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший старт в карьере Дени Вильнева Вчера в 20:26
До конца дня в Москве будет идти мокрый снег. Ночью он превратится в гололед Вчера в 19:43
Локдаун в Петербурге, Бонд на предвыборных плакатах в Грузии и другие новости дня
Вчера в 18:08 дайджест
Кормящим матерям разрешили прививаться «Спутником V» Вчера в 18:05
В Грузии появились предвыборные плакаты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда Вчера в 17:03
Глава Роспотребнадзора: чтобы «хорошо встретить Новый год», в нерабочие дни нужно оставаться дома Вчера в 16:21
В сети появился отрывок из хоррора «Оленьи рога» с Кери Расселл и Джесси Племонсом Вчера в 15:41
Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин Вчера в 15:13
Netflix показал трейлер аниме по комиксу Марка Миллара «Суперворы» Вчера в 14:48
Отключить рекламу

В России начались тесты системы, которая распознает людей с оружием на подходах к школам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:50

Компания NtechLab тестирует в Самаре проект по распознаванию вооруженных дробовиками и винтовками людей на подходах к школам. Система самостоятельно находит потенциальных стрелков и вызывает полицию, рассказал «Коммерсанту» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.

Технология работает так: видеокамеры при обнаружении человека с оружием отправляют сигнал охраннику школы. Если тот не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения и вызовет полицию.

Разработчики отмечают, что заметить в темное время суток пистолет у человека уже не получится. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин считает, что главная сложность заключается в том, что технологии нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто никто не носит.

В NtechLab рассказали, что проектом заинтересовались «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». По данным издания, речь идет про одну из самарских школ.

Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов полагает, что у создателей системы могут возникнуть сложности с МВД по части интеграции разработки в государственную сферу. «Технически же реализовать проект реально, хотя сложно. Необходимы камеры с высоким разрешением. К тому же нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан, а для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — заявил он.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу и открыл огонь. Он дошел до учебного заведения от дома, не скрывая сумки с боеприпасами. Погибли девять человек.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. До вуза он шел с ружьем в руках, а одет был в бронежилет и каску. Погибли шесть человек.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Сергей Иванов
Ильназ Галявиев
Тимур Бекмансуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить