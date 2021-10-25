Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство

Президент Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в тексте документа.

Орейро подала документы на получение российского гражданства 15 июня 2020 года. Она отметила, что к этому ее подтолкнула шутка ведущего в программе «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала артистка.