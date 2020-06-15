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Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства

Сегодня в 9:28

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на саму Орейро.

В интервью агентству певица рассказала, что документы уже поданы и сейчас находятся на рассмотрении.

«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении»
Наталья Орейро

Певица добавила, что к идее получить российское гражданство ее подтолкнула шутка ведущего в программе «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство»
Наталья Орейро

В мае президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского паспорта для отдельных категорий украинцев. Документ также касается некоторых граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии.

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