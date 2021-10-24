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В России выявили 35 660 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:25

В России за последние сутки выявили 35 660 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2018 заражений меньше, чем максимальный показатель с начала пандемии, который был зафиксирован вчера. Заболеваемость впервые за девять дней пошла на спад.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве снизился с 7803 до 5279. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 241 643. За последние сутки выздоровели 22 784 человека, за все время — 7 165 921. За сутки умерли 1 072 человека, за весь период — 230 600.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 242,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,9 млн), на втором — Индия (34,1 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,6 млн).

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