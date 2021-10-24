В России выявили 35 660 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 35 660 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2018 заражений меньше, чем максимальный показатель с начала пандемии, который был зафиксирован вчера. Заболеваемость впервые за девять дней пошла на спад.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве снизился с 7803 до 5279. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Пермский край.