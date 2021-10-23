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Шоураннер сериала про полицию «Новичок» запретил боевое оружие на съемочной площадке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:25

Алекс Хоули, шоураннер и создатель сериала про полицейских «Новичок», запретил использовать на съемочной площадке боевое оружие. К такому решению его подтолкнула гибель оператора Галины Хатчинс, в которую случайно выстрелил актер Алек Болдуин на съемках «Ржавчины».

Хоули разослал участникам производства служебную записку, в которой объяснил, что «безопасность актеров и съемочной группы имеет первостепенное значение», поэтому не стоит рисковать.

Вместо огнестрельного оружия будут использовать страйкбольные пистолеты Air Soft, которые внешне почти полностью идентичны настоящим. Эффекты выстрела и огня добавят на постпродакшене.

На данный момент «Новичок» — первый проект, изменивший правила безопасности после трагедии на съемках «Ржавчины». Вероятно, в протоколах безопасности претерпит изменения формулировка «боевое оружие», поскольку после того, как оружие заряжено (боевыми пулями или холостыми патронами), оно считается настоящим .

«Новичок» вышел в эфир в 2018 году. По сюжету сорокалетний Джон, которого играет Нэйтан Филлион, в поисках нового смысла жизни переезжает в Лос-Анджелес и устраивается на работу в полицию. Там он становится самым старым новичком на страже порядка.

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