Роберту Дерсту, который случайно признался в убийстве подруги, предъявили новое обвинение

Миллионеру Роберту Дерсту, наследнику империи недвижимости, предъявили обвинение в убийстве жены, которая пропала в 1982 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, против Дерста подал заявление следователь полиции города Льюисборо, штат Нью-Йорк. Информацию подтвердил окружной прокурор Мими Рок.

14 октября Роберт Дерст был приговорен к пожизненному сроку за убийство своей подруги Сьюзан Берман в 2000 году. Приговор бизнесмену исключает возможность досрочного освобождения.

По версии следствия, Берман собиралась дать показания по делу об исчезновении супруги миллионера в 1982 году. Ее обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Сьюзан Берман.

Предприниматель случайно сознался в преступлении во время создания документального фильма HBO «Тайны миллиардера». В перерыве между съемок Дерст отошел в туалет, в то время как микрофон на нем продолжал работать. Миллионер произнес: «Ну вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно».

В 2001 году Дерст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Бизнесмен признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам миллионера удалось доказать, что это была необходимая самооборона, и их подзащитный был оправдан.

Роберт Дерст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дерста и наследник семейного бизнеса. Forbes оценивает его состояние в 8,1 млрд долларов.