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Миллионера Роберта Дерста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно признался в убийстве подруги

Семён Гудошников
Сегодня в 11:59

Суд в Лос-Анджелесе приговорил миллионера Роберта Дерста, наследника империи недвижимости, к пожизненному сроку. Его признали виновным в убийстве подруги в 2000 году, передает CNN.

Приговор бизнесмену исключает возможность досрочного освобождения. Защита Дерста намерена обжаловать решение суда.

78-летний миллионер, страдающий раком мочевого пузыря и другими болезнями, не пришел на оглашение приговора. На прошлом заседании он был в инвалидном кресле и маске.

Суд установил, что в 2000 году Дерст убил свою лучшую подругу Сьюзан Берман. Та собиралась дать показания по делу об исчезновении супруги бизнесмена в 1982 году. Берман обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Берман.

Предприниматель случайно сознался в преступлении во время создания документального фильма HBO «Тайны миллиардера». В перерыве между съемок Дерст отошел в туалет, в то время как микрофон на нем продолжал работать. Миллионер произнес: «Ну вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно».

По делу об исчезновении жены предпринимателя нью-йоркские прокуроры собираются в скором времени предъявить Дерсту новые обвинения.

В сентябре суд признал миллионера виновным в преступлении. Он не присутствовал на слушаниях, так как находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

В 2001 году Дерст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Бизнесмен признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам миллионера удалось доказать, что это была необходимая самооборона, и их подзащитный был оправдан.

Роберт Дерст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дерста и наследник семейного бизнеса. Forbes оценивает его состояние в 8,1 млрд долларов.

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