Миллионера Роберта Дерста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно признался в убийстве подруги

Суд в Лос-Анджелесе приговорил миллионера Роберта Дерста, наследника империи недвижимости, к пожизненному сроку. Его признали виновным в убийстве подруги в 2000 году, передает CNN.

Приговор бизнесмену исключает возможность досрочного освобождения. Защита Дерста намерена обжаловать решение суда.

78-летний миллионер, страдающий раком мочевого пузыря и другими болезнями, не пришел на оглашение приговора. На прошлом заседании он был в инвалидном кресле и маске.

Суд установил, что в 2000 году Дерст убил свою лучшую подругу Сьюзан Берман. Та собиралась дать показания по делу об исчезновении супруги бизнесмена в 1982 году. Берман обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Берман.

Предприниматель случайно сознался в преступлении во время создания документального фильма HBO «Тайны миллиардера». В перерыве между съемок Дерст отошел в туалет, в то время как микрофон на нем продолжал работать. Миллионер произнес: «Ну вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно».