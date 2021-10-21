В России третий день фиксируют рекордную смертность от COVID-19: за последние сутки умерли 1036 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 8 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 227 389 человек.

Суточный прирост по стране составил 36 339 случаев (это новый максимум за время пандемии). Больше всего новых заражений в Москве — 7897. Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.