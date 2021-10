Стало известно, кто купил единственную в мире копию альбома Wu-Tang Clan

Альбом группы Wu-Tang Clan «Once Upon a Time in Shaolin», выпущенный в единственном экземпляре, приобрел коллектив PleasrDAO, занимающийся инвестициями в цифровые активы. Пластинка знаменита тем, что ей владел предприниматель Мартин Шкрели, известный повышением цен на жизненно важные лекарства и отправленный за решетку. Об этом сообщает The New York Times.

Сумма сделки составила 4 млн долларов. PleasrDAO заявили, что выложат релиз для широкой публики при согласии группы. Альбом приобретен в форме NFT, а физическую копию покупатели хранят в неназванном месте в Нью-Йорке

Выпущенная в 2013 году запись включает в себя совместные треки с Шер и актрисой «Игры престолов» Карис ван Хаутен. Wu-Tang Clan заявили, что пиратство и стриминговые сервисы обесценивают труд музыкантов, поэтому выпустили всего одну копию пластинки. В комплект входит выполненная вручную серебряная шкатулка, рукописные тексты песен в кожаном переплете и сертификат подлинности.

Мартин Шкрели купил альбом «Once Upon a Time in Shaolin» в 2015 году за 2 млн долларов. Он обещал выложить его в сеть, но не сделал этого. В 2016 году он провел серию коротких трансляций треков в честь победы Дональда Трампа на выборах в США. Шкрели также заявлял, что в любой момент может сломать пластинку.

Предприниматель прославился в 2015 году, когда купил патент на производство лекарства дараприм, необходимого людям с ВИЧ, и поднял его цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. После этого он получил прозвище «самого ненавистного бизнесмена в США».

В августе 2017-го суд признал его виновным в мошенничестве с ценными бумагами. В 2018 году мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.

После этого альбом Wu-Tang Clan перешел в государственную собственность. PleasrDAO приобрели его у правительства США. Коллектив инвесторов известен в том числе покупкой NFT с мемом «Doge» за 4 млн долларов.