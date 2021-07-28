Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan

Правительство США продало эксклюзивный альбом «Once Upon a Time in Shaolin» группы Wu-Tang Clan. Им владел «самый ненавистный бизнесмен страны» Мартин Шкрели, известный повышением цен на жизненно важные лекарства и находящийся в данный момент в тюрьме. Об этом пишет Би-би-си.

Имя нового владельца пластинки и сумма сделки не разглашаются. СМИ предполагают, что после продажи альбома Шкрели смог погасить долг в размере 2,2 млн долларов. Из этого следует, что пластинку приобрели за сумму равной долгу или даже больше.

Альбом Wu-Tang Clan включает в себя коллаборации с Шер и актрисой из сериала «Игра престолов» Карис ван Хаутен. Группа посчитала, что музыка обесценивается онлайн-потоком и пиратством, поэтому решила выпустить лишь одну копию. В нее входит серебряная шкатулка ручной работы, рукопись в кожаном переплете с текстами песен и сертификат подлинности.

Шкрели приобрел альбом «Once Upon a Time in Shaolin» в 2015 году за 2 млн долларов. Он долгое время обещал, что выложит его в сеть, но этого так и не произошло. Лишь в 2016 году он провел несколько коротких трансляций под эксклюзивную музыку Wu-Tang Clan в честь победы Трампа на выборах. Однако после ряда гневных комментариев прекратил эфир.

В 2017 году бизнесмен выложил пластинку на eBay со стартовой ценой в один доллар. «Я пожертвую половину выручки от продажи на медицинские исследования. Я не продаю альбом ради наживы, у меня и так есть деньги», — сказал он. Шкрели также отметил, что в любой момент может отменить продажу или сломать пластинку.

Мужчина прославился в 2015 году, когда приобрел патент на производство препарата дараприм, необходимого людям с ВИЧ, и поднял его цену с 13,5 до 750 долларов за одну таблетку. В августе 2017-го суд присяжных признал его виновным в мошенничестве с ценными бумагами. А в 2018 году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.