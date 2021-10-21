Актрису, сыгравшую представительницу МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трем месяцам колонии

Уссурийский районный суд приговорил к трем месяцам лишения свободы актрису Ларису Кривоносову из роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Об этом сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Неоднократно судимую 43-летнюю местную жительницу обвинили «в уклонении от административного надзора».

В ведомстве отметили, что в апреле 2017 года осужденная условно-досрочно освободилась из колонии. Там она отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года Кривоносова «стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», из‑за чего суд назначил административный надзор.

Женщине запретили находиться вне жилого помещения в ночное время суток и выезжать за пределы округа, а также ей нужно было обязательно отмечаться в участке. В МВД заявили, что Кривоносова игнорировала ограничения, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 19.24 КоАП РФ (неоднократное несоблюдение административных ограничений, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность).

23 сентября актрису из роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина арестовали на 10 суток и оштрафовали на 1000 рублей. По словам Кривоносовой, штраф она получила за ношение полицейской формы, а арест — за «ненахождение дома, так как были у нее инциденты с правоохранительными органами».