Актрису, сыгравшую представительницу МВД в роликах про Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток

Актрису Ларису Кривоносову из роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина арестовали на 10 суток и оштрафовали на 1000 рублей. Об этом пишет VL.ru.

По словам Кривоносовой, штраф она получила за ношение полицейской формы, а арест — за «ненахождение дома, так как были у нее инциденты с правоохранительными органами».

По какой именно статье арестовали актрису, неясно. «Медиазона» пишет, в начале сентября в мировой суд поступил протокол на Кривоносову по статье о повторном нарушении административного надзора, но его не стали рассматривать. В 2015 году женщину приговорили к трем годам колонии по делу о ранении знакомого ножом в состоянии алкогольного опьянения.

Один из персонажей, которого играет Кривоносова в роликах с Наливкиным, — представитель МВД Уссурийского района Марина Вульф. Это пародия на главного официального представителя МВД России Ирину Волк. В последнем видео с Кривоносовой, которое вышло 20 сентября, на ней меняются погоны: подполковник полиции, полковник и генерал-майор.