YouTube будет тестировать функцию покупок прямо из видео

YouTube протестирует функцию покупок из видео во время прямых трансляций. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

15 ноября видеосервис начнет «неделю онлайн-шопинга». Отобранные платформой стримеры будут рассказывать о товарах в прямом эфире, а пользователи через кнопку «корзина» смогут просматривать каталог и приобретать то, что им понравится.

Среди компаний, чьи товары участвуют в инициативе, названы Samsung и Walmart. На данный момент YouTube не сообщает, в каких странах у пользователей будет возможность совершать покупки.

Сервис продолжает тенденцию сращивания социальных сетей и каналов онлайн-шопинга. Другая платформа, Instagram, запустила возможность совершать покупки через публикации внутри приложения в 2019 году. В 2021-м соцсеть анонсировала эту функцию для пользователей из России.