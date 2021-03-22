Instagram разрешит российским пользователям продавать и покупать товары через публикации

Социальная сеть Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации. Она позволит пользователям узнавать информацию о понравившихся предметах с фотографий, не покидая платформу. Об этом сообщили Meduza и vc.ru.

Доступ к сервису под названием Instagram Shopping появится сначала у небольшого количества бизнес-аккаунтов. В течение нескольких месяцев его получат все российские пользователи. Предприниматели смогут добавлять к постам данные о цене и характеристиках товаров.

«При запуске действует случайный отбор. Мы не выбираем специальные аккаунты и тестируем функцию на все подходящие компании», — рассказали в Facebook.

Чтобы купить тот или иной предмет, пользователям придется перейти на сайт продавца. При сомнениях насчет покупки товар можно будет добавить в закладки.

Помимо Instagram Shopping, соцсеть добавит инструмент «Магазины». Он позволит компаниям и инфлюенсерам создавать витрины товаров для размещения в профиле в инстаграме или в фейсбуке.

Воспользоваться новыми возможностями для бизнес-аккаунтов можно будет через десктоп-платформу Commerce Manager. Она поможет управлять продажами, например, обрабатывать заказы.