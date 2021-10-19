«Удивительно, эпично, красиво, насыщенно»: первые зрительские отзывы с мировой премьеры «Вечных»

После годовой задержки из‑за пандемии премьера «Вечных» от Marvel все-таки состоялась. 18 октября фильм смогли оценить первые зрители. Официальное эмбарго на рецензии снимается только 24 октября, но в соцсетях уже появились первые отзывы.

Действие картины происходит сразу после «Мстителей: Финал». Танос стер с лица Земли миллионы людей, но супергерои смогли ему противостоять и исправить ситуацию. Резкое возвращение человечества высвободило мощную энергию. У вечных есть семь дней, чтобы спасти мир от очередного надвигающегося апокалипсиса.

Вечные — раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг мстителей, Танос, тоже вечный, поскольку он — внук Кроноса.