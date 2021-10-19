«Удивительно, эпично, красиво, насыщенно»: первые зрительские отзывы с мировой премьеры «Вечных»

После годовой задержки из‑за пандемии премьера «Вечных» от Marvel все-таки состоялась. 18 октября фильм смогли оценить первые зрители. Официальное эмбарго на рецензии снимается только 24 октября, но в соцсетях уже появились первые отзывы.
Действие картины происходит сразу после «Мстителей: Финал». Танос стер с лица Земли миллионы людей, но супергерои смогли ему противостоять и исправить ситуацию. Резкое возвращение человечества высвободило мощную энергию. У вечных есть семь дней, чтобы спасти мир от очередного надвигающегося апокалипсиса.
Вечные — раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг мстителей, Танос, тоже вечный, поскольку он — внук Кроноса.
Режиссером выступила оскароносная Хлоя Чжао («Земля кочевников»). В ролях: Анджелина Джоли («Малефисента»), Ричард Мэдден («Игра престолов»), Сальма Хайек («Догма»), Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Брайан Тайри Генри («Джокер») и Барри Кеган («Дюнкерк»).
Глава студии Кевин Файги заявил, что «Вечные» исследуют само создание вселенной «Марвел», а продюсер Нейт Мур отметил, что картина много рассказывает о последствиях последней части «Мстителей» и о состоянии, в котором находится мир.
Судя по реакциям в твиттере, картина получилась скорее философским повествованием с запутанными сюжетными поворотами, нежели боевиком о каноничных супергероях с классными шутками. Зрители хвалят Чжао, актерский состав, съемочную команду и «Вечных» в целом.
«„Вечные“ — вероятно, самый амбициозный фильм Marvel из тех, что были сняты. Впрочем, высший комплимент, который я могу сделать ему, — это не картина Marvel, а картина Хлои Чжао»
«„Вечные“ потрясающие! Хлоя Чжао и компания сняли ностальгический, эмоциональный, необычайно эпический супергеройский фильм. У ансамбля отличная химия, и у всех [героев] есть Важные Моменты, чтобы продемонстрировать свои способности. Натурализм операторской работы Бена Дэвиса подчеркивает человечность персонажей»
«„Вечные“ Marvel — впечатляюще странные и наполненные новой мифологией вселенной, которая заставляет их отделиться от остальных проектов. Это честно освежает. В фильме есть горьковато-сладкий привкус, который вы чувствуете в кадрах заката, — определенно прикосновение Хлои Чжао. Это задушевно и мечтательно»
«„Вечные“ — это долбаный ШЕДЕВР!!! С самого начала он наполнен адреналином, но в то же время — душой и юмором! Так много новинок вселенной Marvel! Фильм отдает дань уважения комиксам, но это совершенно уникальная история. А сцены после титров меняют игру»
«Только что пришел с „Вечных“. Я никогда так не увлекался историей. Это было кинематографически красиво. Я был вовлечен все время. <…> Это так отличается от вселенной Marvel, как будто это собственная вселенная. Я люблю такое»
«„Вечные“ — это удивительно, эпично, красиво и насыщенно. В нем много сюжетных поворотов, иногда кажется, что это фильм DC (не критика), а иногда он не похож ни на какой другой фильм о супергероях. Хотел бы я предложить вам блестящую быструю реакцию, но у меня остались только более глубокие мысли»
Автор предыдущего твита не единственный, кто заметил сходство со вселенной DC.
«„Вечные“ — это марвеловская версия „Лиги справедливости Зака Снайдера“. Фильм делает ставку на актерский состав и малоизвестных персонажей и добивается успеха. Режиссура Хлои Чжао превосходна. Картина выглядит одной из лучших у Marvel за все время. Сумасшедшие сцены после титров»
«„Вечные“ заигрывают со зрителем, притворяясь „просто супергеройским фильмом“, но (с трудом) обходятся масштабом, несколькими приветливыми актерами и некоторой интригой. В лучшем случае они почти похожи на Marvel, играющую в песочнице DC, но опирающуюся на сравнительно общие архетипы супергероев»
И если не все в восторге от фильма, то однозначно зрители сходятся во мнении, что картина разительно отличается от других проектов Marvel.
«Моя любимая особеннось фильмов Marvel — то, как они постоянно пытаются найти новые способы рассказывать истории. „Вечные“ сняты очень красиво и выглядят совсем не как предыдущие фильмы вселенной. Сюжет удивил меня кое-какими поворотами и неожиданностями. Две сцены после титров просто огонь»
«„Вечные“ — это как сразу много фильмов. Они сняты с большим размахом и выглядят визуально иначе (и более интимно), чем все остальное от Marvel. В них есть смех, большие сюрпризы и готовность смириться с гигантской, многолюдной историей, которую он раскрывает. От Хлои Чжао действительно уникальный визуальный отпечаток»
«Спустя 25 фильмов Хлоя Чжао неожиданно увела вселенную Marvel в совершенно новом направлении в „Вечных“. Франшиза созрела, и это только начало того, что может быть снято. Абсолютно захватывающий и эпический фильм, в котором Кумэйл Нанджиани отвечает за юмор, а Джемма Чан — это сердце»
«„Вечные“ — наверное, самый шокирующий и удивительный фильм Marvel, который вы когда‑либо видели. Много поворотов и перипетий. Кумэйл Нанджиани весел в каждой сцене. Как всегда, оставайтесь до самого конца»