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«Удивительно, эпично, красиво, насыщенно»: первые зрительские отзывы с мировой премьеры «Вечных»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:55

После годовой задержки из‑за пандемии премьера «Вечных» от Marvel все-таки состоялась. 18 октября фильм смогли оценить первые зрители. Официальное эмбарго на рецензии снимается только 24 октября, но в соцсетях уже появились первые отзывы.

Действие картины происходит сразу после «Мстителей: Финал». Танос стер с лица Земли миллионы людей, но супергерои смогли ему противостоять и исправить ситуацию. Резкое возвращение человечества высвободило мощную энергию. У вечных есть семь дней, чтобы спасти мир от очередного надвигающегося апокалипсиса.

Вечные — раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг мстителей, Танос, тоже вечный, поскольку он — внук Кроноса.

Режиссером выступила оскароносная Хлоя Чжао («Земля кочевников»). В ролях: Анджелина Джоли («Малефисента»), Ричард Мэдден («Игра престолов»), Сальма Хайек («Догма»), Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Брайан Тайри Генри («Джокер») и Барри Кеган («Дюнкерк»).

Глава студии Кевин Файги заявил, что «Вечные» исследуют само создание вселенной «Марвел», а продюсер Нейт Мур отметил, что картина много рассказывает о последствиях последней части «Мстителей» и о состоянии, в котором находится мир.

Судя по реакциям в твиттере, картина получилась скорее философским повествованием с запутанными сюжетными поворотами, нежели боевиком о каноничных супергероях с классными шутками. Зрители хвалят Чжао, актерский состав, съемочную команду и «Вечных» в целом.

Автор предыдущего твита не единственный, кто заметил сходство со вселенной DC.

И если не все в восторге от фильма, то однозначно зрители сходятся во мнении, что картина разительно отличается от других проектов Marvel.

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