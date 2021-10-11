«Исследуют создание самой вселенной „Марвел“»: в сети появился проморолик «Вечных»

Студия «Марвел» поделилась промороликом фильма «Вечные», в котором показали кадры из предстоящей киноленты, а также комментарии создателей и актеров. Российская премьера киноленты запланирована на 4 ноября.

В видео глава студии Кевин Файги заявил, что вечные исследуют само создание вселенной «Марвел», а продюсер Нэйт Мур отметил, что картина много рассказывает о последствиях последней части «Мстителей» и о состоянии, в котором находится мир.

«Многие люди впервые посмотрят на самих себя как на супергероев», — говорит Анджелина Джоли.

«Это так волнующе быть частью чего‑то действительного нового», — добавляет Сальма Хайек.

Файги также уточнил, что то влияние, которое окажут «Вечные» станет «не чем иным, как полным пересмотром кинематографической вселенной».