«Исследуют создание самой вселенной „Марвел“»: в сети появился проморолик «Вечных»

Студия «Марвел» поделилась промороликом фильма «Вечные», в котором показали кадры из предстоящей киноленты, а также комментарии создателей и актеров. Российская премьера киноленты запланирована на 4 ноября.
В видео глава студии Кевин Файги заявил, что вечные исследуют само создание вселенной «Марвел», а продюсер Нэйт Мур отметил, что картина много рассказывает о последствиях последней части «Мстителей» и о состоянии, в котором находится мир.
«Многие люди впервые посмотрят на самих себя как на супергероев», — говорит Анджелина Джоли.
«Это так волнующе быть частью чего‑то действительного нового», — добавляет Сальма Хайек.
Файги также уточнил, что то влияние, которое окажут «Вечные» станет «не чем иным, как полным пересмотром кинематографической вселенной».
Вечные — раса суперлюдей, которая создала разумную жизнь на Земле. Они на протяжении тысячи лет скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных могущественными и бессмертными. Главный враг Мстителей, Танос, тоже вечный, поскольку он — внук Кроноса.
В фильме сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов»), Анджелина Джоли («Малефисента»), Сальма Хайек («Догма»), Кумайл Нанджиани («Силиконовая долина»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Брайан Тайри Генри («Джокер») и Барри Кеган («Дюнкерк»).
Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, которая получила два «Оскара» за ленту «Земля кочевников» (еще один достался Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей главную героиню).
Ранее «Марвел» опубликовал полноценный трейлер «Вечных». В нем объяснили, почему вечные не вмешались в события последних частей «Мстителей», когда Танос уничтожил половину населения Вселенной.
В России ленту смогут посмотреть только совершеннолетние зрители — как раз из‑за присутствия в картине ЛГБТК+ персонажей. Недавно фильм получил возрастное ограничение 18+.