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Рядом с площадью трех вокзалов откроется еще один гастроквартал «Депо». Вот как он будет выглядеть

Семён Гудошников
Сегодня в 19:49

В здании старого троллейбусного парка на Новорязанской улице откроется гастроквартал «Депо. Три вокзала». Проект реализует группа компаний «Киевская площадь», говорится на сайте мэрии Москвы.

Главным элементом нового пространства станет фуд-молл площадью 8000 квадратных метров. По словам представителя «Киевской площади», в нем лидеры ресторанного рынка предложат интересные гастроконцепции, которые будут соседствовать с прилавками со свежей фермерской продукцией, бакалеей и выпечкой.

Помимо гастрономии в новом «Депо» появится и бизнес-кластер, который дополнят торговые предприятия, кинопаркинг, компании сферы услуг и сервиса. В рамках проекта благоустроят территорию площадью 1,8 гектара и приспособят историческую архитектуру к современному использованию.

© Mos.ru

А еще в новом пространстве планируют проводить арт-выставки и фестивали, концерты, благотворительные акции и образовательные проекты. Создатели обещают уделить особое внимание созданию комфортной атмосферы для семейного досуга.

Первый подобный проект — «Депо. Лесная» — «Киевская площадь» открыла в 2019 году у метро «Менделеевская». Фуд-молл площадью 11 тыс. квадратных метров стал крупнейшим в Европе, вместив 75 ресторанных корнеров и 60 фермерских лавок.

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