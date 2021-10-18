Рядом с площадью трех вокзалов откроется еще один гастроквартал «Депо». Вот как он будет выглядеть

В здании старого троллейбусного парка на Новорязанской улице откроется гастроквартал «Депо. Три вокзала». Проект реализует группа компаний «Киевская площадь», говорится на сайте мэрии Москвы.
Главным элементом нового пространства станет фуд-молл площадью 8000 квадратных метров. По словам представителя «Киевской площади», в нем лидеры ресторанного рынка предложат интересные гастроконцепции, которые будут соседствовать с прилавками со свежей фермерской продукцией, бакалеей и выпечкой.
Помимо гастрономии в новом «Депо» появится и бизнес-кластер, который дополнят торговые предприятия, кинопаркинг, компании сферы услуг и сервиса. В рамках проекта благоустроят территорию площадью 1,8 гектара и приспособят историческую архитектуру к современному использованию.
А еще в новом пространстве планируют проводить арт-выставки и фестивали, концерты, благотворительные акции и образовательные проекты. Создатели обещают уделить особое внимание созданию комфортной атмосферы для семейного досуга.
Первый подобный проект — «Депо. Лесная» — «Киевская площадь» открыла в 2019 году у метро «Менделеевская». Фуд-молл площадью 11 тыс. квадратных метров стал крупнейшим в Европе, вместив 75 ресторанных корнеров и 60 фермерских лавок.