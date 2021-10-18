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Ural Music Night пройдет 22 октября. Выступят «Каста», IOWA, ЛСП, Клава Кока и еще 2000 музыкантов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:51

Однодневный мультижанровый фестиваль Ural Music Night состоится 22 октября на 70 закрытых площадках Екатеринбурга. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале выступят: «Каста», IOWA, «ЛСП», Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, пианист Борис Березовский, «Запрещенные барабанщики», «КАЗУСКОМА», Ishome, «ТОП», «Тролль гнет ель», MVF Band, «Андреграунд», The BeatBoys, Alligators, «Анонс», «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», Егор Белкин и «Р-Клуб», «Мираж».

И еще 2000 музыкантов со всей России. В том числе «Сова», «Юхи́м», theabc, Flowshmow, Funky Bizness Gang, «Макодзеба», Søika, Last supper, «Наша Таня», «Парнишка», «Розатов», Soufee, Франкли, Cantadora, Aeterna, Swetsi, Solomona, «Фламинго», Soul Divers, BRAMA, InterText и многие другие.

UMN поддерживает молодых и еще не очень известных музыкантов. В 2020 году совместно с DoubleTapp была создана онлайн-система ресурсной поддержки артистов. Зрители могут поддержать понравившийся коллектив, отправив на счет группы от 49 до 100 000 рублей.

Для тех, кто не сможет посетить Ural Music Night, на официальном сайте будут организованы полноценные трансляции с 11 площадок фестиваля и общая трансляция с ведущей Полиной Фаворской.

На следующий день, 23 октября, пройдет профессиональная конференция. В программе: лекции, воркшопы, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих экспертов музыкального бизнеса России.

Также будет организовано общение участников конференции с экспертами в формате спиддейтинга — коротких встреч, на которых можно лично познакомиться с действующими игроками музыкальной индустрии, представить свое творчество или обменяться контактами. Время встреч будет строго ограничено: три минуты на одного участника конференции с одним спикером. Регистрация тут.

На площадки фестиваля можно будет попасть, предъявив специальный ристбенд — браслет на руку, который дает доступ к концертной программе. Получить его можно до 21 октября в инфоцентрах фестиваля с 10.00 до 22.00.

Фестиваль пройдет в формате COVID-free, браслет смогут получить только обладатели QR-кодов о пройденной вакцинации или переболевшие зрители. Адреса инфоцентров можно найти на сайте ивента.

Традиционно фестиваль UMN проходит в самую короткую ночь года и в 2021-м должен был состояться 25 июня. Однако организаторы перенесли мероприятие в связи с эпидемиологической ситуацией.

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