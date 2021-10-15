В России суточная заболеваемость коронавирусом побила антирекорд — за прошедшие 24 часа зафиксировали 32 196 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19. Это на 897 случаев больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне.

В Москве заболеваемость немного снизилась — с 6712 до 6631 заражения. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.