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В России новые ковидные антирекорды: заболели 32 196 человек, умерли — 999

Семён Гудошников
Сегодня в 12:20

В России суточная заболеваемость коронавирусом побила антирекорд — за прошедшие 24 часа зафиксировали 32 196 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19. Это на 897 случаев больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне.

В Москве заболеваемость немного снизилась — с 6712 до 6631 заражения. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.

Суточная смертность тоже максимальная — 999 смертей (этот показатель бьет антирекорды четвертый день подряд). За все время от COVID-19 умерли 221 313 человек. Выздоровели за сутки 22 268 пациентов, за весь период — 6 960 024. Общее число зафиксированных случаев достигло 7 925 176.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 239 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,3 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,2 млн).

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