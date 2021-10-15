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Родители пожаловались в СК на экспресс-тестирование на коронавирус в школах Москвы

Виктория Шанина
Сегодня в 16:06

Родители учеников московской школы № 962 направили в Следственный комитет жалобу на решение мэрии проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Обращение адресовано главе ведомства Александру Бастрыкину, сообщает «Медуза»*.

Авторы письма недовольны тем, что согласие родителей на проведение процедуры не требуется, учеников будут фотографировать или снимать на видео, а детей без отрицательного ПЦР-теста не допустят к занятиям.

В жалобе указано, что проводить тестирование будут учителя. При этом использовать они будут тесты от компании Rapid Bio, в инструкции к которым написано, что они предназначены только для применения специалистами с медицинской подготовкой.

Родители просят проверить, не допустили ли сотрудники мэрии Москвы и школы нарушений законодательства. Они упомянули главу Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, главу Департамента образования и науки Александра Молоткова и директора ГБОУ № 962 Ларису Полякову.

В начале октября на совещании с членами правительства России Сергей Собянин заявил, что в школах Москвы планируется внедрение экспресс-тестов. 14 октября система запустилась в десяти учебных заведениях столицы, в том числе в ГБОУ № 962.

В этот же день на сайте школы № 962 появилось обращение директора, в котором, в частности, родителям предлагается присутствовать при тестировании их детей, а старшеклассникам — проводить процедуру самостоятельно. Повторять тестирование планируется раз в две недели.

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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