перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России изменят правила вывоза детей из страны. Один родитель сможет установить временный запрет 18:10
The Horrors выпустили клип и анонсировали EP. Слушатели сравнивают новый трек с Ministry и Pendulum 17:36
Юзеры шутят над списком любимых аниме Илона Маска. Кажется, он просто загуглил самые популярные шоу 17:20
Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получил название «Across the Spider-Verse» 17:07
Пресс-материалы
Предчувствие беды и заклинания на каждый день в новом альбоме проекта «Сверкай» 17:00
Еще 30 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве с 18 октября 16:48
IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года 16:10
Родители пожаловались в СК на экспресс-тестирование на коронавирус в школах Москвы 16:06
Tinder добавил функцию поиска партнера для свадьбы 15:27
Republicatlanta/Instagram
Янг Таг выпустил альбом «Punk». На фитах отметились Post Malone, Дрейк и Трэвис Скотт 15:25
Опрос: 33% россиян считают, что геи и лесбиянки должны иметь равные права со всеми остальными 14:51
Американский губернатор обвинил журналиста в хакинге. Тот просто посмотрел исходный код сайта 14:50
Том Холланд: «Нет пути домой» завершит новую трилогию о Человеке-пауке 14:01
Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом близка к критической 13:58
В ОАЭ с помощью дипфейк-голоса мошенники украли 35 млн долларов. Сотрудник банка не распознал обман 13:24
designbyfeo/Instagram
Как бы выглядела «Игра в кальмара» в России? Ответ — в ролике якутского дизайнера 13:17
Адвокат обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова заявил, что его подзащитному запретили переписку 12:40
В России новые ковидные антирекорды: заболели 32 196 человек, умерли — 999 12:20
Миллионера Роберта Дерста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно признался в убийстве подруги 11:59
В России стартовала перепись населения. В ней можно поучаствовать онлайн 11:13
Отключить рекламу

Tinder добавил функцию поиска партнера для свадьбы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

Приложение для знакомств Tinder добавило функцию Plus One — она позволяет найти партнера для посещения очередной свадьбы друга или подруги. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Теперь пользователи могут указать, что ищут компаньона для похода на свадьбу, или сами составить компанию другим. По словам Tinder, количество подобных запросов в профилях на сервисе выросло на 45% с начала года.

Функция разработана вместе со свадебным агентством WeddingWire, которое прогнозирует бурный свадебный сезон. Из‑за отложенных в период пандемии брачных церемоний их число может вырасти в 2021–2022 годах на 20%, если сравнивать с обычными значениями.

А еще Tinder обещает покрыть расходы на посещение свадьбы первым 100 пользователям, которые найдут партнера через Plus One. По оценкам компании, люди тратят на это в среднем 460 долларов.

В сентябре гендиректором Tinder впервые стала женщина — Ренате Нюборг, отвечавшая ранее за стратегию компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Со своим мужем Нюборг познакомилась в Tinder.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить