Tinder добавил функцию поиска партнера для свадьбы

Приложение для знакомств Tinder добавило функцию Plus One — она позволяет найти партнера для посещения очередной свадьбы друга или подруги. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Теперь пользователи могут указать, что ищут компаньона для похода на свадьбу, или сами составить компанию другим. По словам Tinder, количество подобных запросов в профилях на сервисе выросло на 45% с начала года.

Функция разработана вместе со свадебным агентством WeddingWire, которое прогнозирует бурный свадебный сезон. Из‑за отложенных в период пандемии брачных церемоний их число может вырасти в 2021–2022 годах на 20%, если сравнивать с обычными значениями.

А еще Tinder обещает покрыть расходы на посещение свадьбы первым 100 пользователям, которые найдут партнера через Plus One. По оценкам компании, люди тратят на это в среднем 460 долларов.

В сентябре гендиректором Tinder впервые стала женщина — Ренате Нюборг, отвечавшая ранее за стратегию компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Со своим мужем Нюборг познакомилась в Tinder.