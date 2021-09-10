Tinder впервые возглавит женщина. Со своим мужем она познакомилась через приложение

Главой дейтингового сервиса Tinder впервые станет женщина. С 27 сентября должность гендиректора займет Ренате Нюборг — топ-менеджер компании, отвечающая за Европу, Ближний Восток и Африку, сообщается на сайте Tinder.

Нюборг присоединилась к команде Tinder в 2020 году, после работы в Headspace — разработчике сервиса для медитации. До этого она больше четырех лет работала в Apple.

«В течение своей карьеры Ренате продемонстрировала острое чутье в отношении того, как нужно развивать и продвигать мобильные продукты, развивать работающие по подписке бизнесы, расширяться на новые рынки и апеллировать к более молодым пользователям», — отметила гендиректор владеющей Tinder компании Match Group Шар Дюбей.

Новая глава Tinder назвала команду сервиса самой вдохновляющей из тех, с которыми ей доводилось работать. По словам Нюборг, со своим мужем она познакомилась как раз в приложении.