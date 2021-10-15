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Том Холланд: «Нет пути домой» завершит новую трилогию о Человеке-пауке

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Фильм «Нет пути домой» станет завершением трилогии о Человеке-пауке, начатой в 2017 году картиной «Возвращение домой». Об этом исполнитель главной роли Том Холланд рассказал в интервью Entertainment Weekly.

«Мы все относились к „Нет пути домой“ как к концу франшизы. <…> Я думаю, если бы нам посчастливилось снова вернуться к этим персонажам, вы бы увидели совсем другие их версии. Это будет уже не трилогия „Возвращение домой“. Думаю, мы бы подождали какое‑то время и сделали бы фильмы с другой тональностью. Произойдет это или нет, я не знаю», — сказал актер.

Он добавил, что заканчивать работу над проектом было «душераздирающе, но также очень захватывающе, потому что мы все переходим к следующей главе нашей карьеры». На съемках одной из сцен он и его коллеги не знали, встретятся ли на площадке вновь. «Я никогда в жизни так не плакал, как в тот день», — признался актер.

«Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Сюжет картины продолжит предыдущую часть — «Вдали от дома». Посмотреть трейлер картины Джона Уоттса можно здесь.

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