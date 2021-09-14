В октябре выйдет первый гид «Мишлен» по московским заведениям

14 октября в «Зарядье» московским ресторанам и их шеф-поварам будут раздавать мишленовские звезды. Российская столица станет первым городом в СНГ, для которого составят выпуск известного гастрономического гида.

Как отмечается на сайте мэра Москвы, присвоение звезд поспособствует развитию гастрономического туризма. Многие путешественники учитывают наличие заведений, отмеченных в рейтинге, при планировании поездок.

«Гид „Мишлен“ по ресторанам Москвы повлияет и на сам гастрономический рынок столицы. Высокая концентрация кафе и ресторанов уже приводит к серьезной конкуренции между ними, постоянному совершенствованию качества блюд и сервиса. Рейтинг усилит конкуренцию и станет мощным стимулом для развития отрасли», — заявили в пресс-службе мэрии.

Справочник «Мишлен» выпускается с 1900 года, и Россия станет 33-й страной, где он начнет выходить. 13 сентября в норвежском городе Ставангер прошла презентация свежего гида «Мишлен» по североевропейским странам. В нем сразу четыре заведения получили по три звезды: Noma (Копенгаген), Geranium (Копенгаген), Maaemo (Осло), Frantzén (Стокгольм).