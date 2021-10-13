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В сети появились фото со съемочной площадки сериала по The Last of Us

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

В твиттере появились кадры со съемочной площадки сериала «The Last of Us» в Канаде. Фотографии опубликовал фан-аккаунт The Last of Us Updates.

На снимках видно город Эдмонтон, которому создатели сериала придали вид разрушенного и заросшего Бостона. В нем по сюжету происходят главные события шоу.

Поклонники также заметили на съемочной площадке Педро Паскаля, который играет контрабандиста Джоэла — главного героя из оригинальной игры.

По словам очевидцев, во время съемок у Паскаля был рюкзак и штурмовая винтовка на спине, а волосы девочки Элли (Беллы Рэмси) были уложены «точно так же, как и в игре».

Действие «The Last of Us» происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Первую серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.

Ранее HBO опубликовал первый кадр из сериала, на котором изображены Элли и Джоэл на фоне разрушенного самолета.

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