В сети появились фото со съемочной площадки сериала по The Last of Us

В твиттере появились кадры со съемочной площадки сериала «The Last of Us» в Канаде. Фотографии опубликовал фан-аккаунт The Last of Us Updates.

На снимках видно город Эдмонтон, которому создатели сериала придали вид разрушенного и заросшего Бостона. В нем по сюжету происходят главные события шоу.