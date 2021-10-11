The Sun заявила, что Россия могла украсть формулу вакцины у AstraZeneca. В РФПИ назвали это фейком

Британская газета The Sun заявила, что Россия могла украсть формулу вакцины от коронавируса у фармакологической компании AstraZeneca. По данным газеты, это мог сделать секретный агент.

Издание не уточнило, имеются ли в виду документы о разработках вакцины или готовое вещество. «Службы безопасности уверены, что вакцина была скопирована», — заявил британский таблоид.

Министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс сказал, что не станет комментировать ситуацию, но и не отрицает вероятность того, что подобные атаки могут происходить.

«Коммерсант» сообщил, что в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает российские вакцины от коронавируса, назвали заявление The Sun фейком. «Обвинения не имеют никакого научного смысла, поскольку „Спутник V“ и AstraZeneca используют разные платформы. „Спутник V“ основан на аденовирусной платформе человека, а AstraZeneca — шимпанзе», — отметили в РФПИ.

В начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Всемирная организация здравоохранения готова признать российскую вакцину «Спутник V».