Мурашко: ВОЗ готова к регистрации «Спутника V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — сказал Мурашко.

Он отметил, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус услышал позицию России о включении «Спутника V» в перечень препаратов экстренного применения в борьбе с ковидом.

«Стороны полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — добавил Мурашко.

Теперь компании, которая занимается регистрацией вакцины в ВОЗ, нужно подписать ряд документов и предоставить дополнительные бумаги. После этого начнется процедура рассмотрения.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В ЕМА начали экспертизу российской вакцины еще в марте, но ее результаты так и не были обнародованы.

Сейчас в списке рекомендованных вакцин для экстренного применения ВОЗ семь вакцин, а на стадии одобрения — 13. В числе последних — российские препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона».