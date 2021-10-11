«Почта России» протестирует электротранспорт для доставки посылок

Трехколесный транспорт начнут тестировать в Москве. Он рассчитан на любое время года: у трицикла закрытая кабина, в кузове установлена термоизоляция. Максимальная скорость трицикла — 30 километров в час, грузоподъемность — 90 килограмм. Он произведен в Нижнем Новгороде.

В августе правительство России утвердило концепцию по развитию электромобилей, рассчитанную на 10 лет. Она разделена на два этапа, первый — с 2021 до 2024 года, второй — с 2025-го по 2030-й.

К концу первого этапа в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить не менее 9,4 тыс. зарядных станций для них, из которых 2,9 тыс. — быстрые зарядки. По завершении второго этапа электромобили должны достигнуть доли в 10% от общего производства, кроме того, помимо 72 тыс. станций для них, планируется открыть более 1000 водородных заправок.