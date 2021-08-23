В России планируют за 10 лет увеличить долю электромобилей до 10% и открыть 72 тыс. зарядных станций

Правительство России утвердило концепцию по развитию электромобилей, рассчитанную на 10 лет. Она предполагает увеличение доли электрокаров до 10% от общего производства и строительство более 72 тыс. зарядных станций (для сравнения в США к февралю 2021 года было открыто около 4000 таких «заправок»).

Документ касается всех категорий электромобилей — от легковых машин и автобусов до больших тягачей. Стимулировать спрос на такие авто планируется при помощи льготного кредитования и разработки комплексных городских программ.

«Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего так называемых быстрых, создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов», — цитирует слова премьера Михаила Мишустина ТАСС.

Глава кабмина отмечает, что некоторые страны уже заявили о стремлении отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, за автомобилями, работающими на более экологичных агрегатах, будущее и в России необходимо активно развивать это направление. К тому же, считает премьер, электротранспорт будет способствовать формированию комфортной городской среды.

Концепция разделена на два этапа, первый — с 2021 до 2024 года, второй — с 2025-го по 2030-й. К концу первого этапа в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить не менее 9,4 тыс. зарядных станций для них, из которых 2,9 тыс. — быстрые зарядки.

По завершении второго этапа электромобили должны достигнуть доли в 10% от общего производства, кроме того, помимо 72 тыс. станций для них, планируется открыть более 1000 водородных заправок. Развитие отрасли, по подсчетам правительства, должно создать не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Пока российские компании не продвинулись в производстве электромобилей дальше концептов или в лучшем случае тестовых образцов. В прошлом году КамАЗ представил свой первый электрокар «Кама-1», а ГАЗ — коммерческий электромобиль GAZelle e-NN. Производство обоих планировалось начать в 2021 году, но пока о нем ничего не слышно. О том, почему весь мир переходит на электромобили, читайте здесь.