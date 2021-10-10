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В Бразилии прошла мощная песчаная буря. Причина — сильнейшая за 90 лет засуха

Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

Северные города бразильского штата Сан-Паулу накрыла сильная песчаная буря. Небо окрасилось оранжево-коричневый оттенок, сообщает «Би-би-си».

Перед началом дождей в Бразилии всегда дуют ветра, однако в этот раз скорость и сила потоков воздуха приобрели новые масштабы. По информации The Guardian, дело в сильнейшей за последние 90 лет засухе.

Из‑за поднявшихся песка и пыли, а также мощного ветра в некоторых городах были повреждены дома и повалены деревья. По словам ученых, засуху усугубляет избыток тепла в атмосфере, вызванный изменением климата, который вытягивает влагу из почвы.

Помимо песчаных бурь Сан-Паулу столкнулся с тем, что из‑за аномально высокой температуры высохли водохранилища гидроэлектростанций, пришлось запускать более затратные теплоэлектростанции. Власти были вынуждены повысить тарифы на электричество для населения.

В конце июля по той же причине поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%. Из‑за засухи в Бразилии — крупнейшей стране-производителе кофейных зерен — начались проблемы с урожаем.

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