Перед началом дождей в Бразилии всегда дуют ветра, однако в этот раз скорость и сила потоков воздуха приобрели новые масштабы. По информации The Guardian , дело в сильнейшей за последние 90 лет засухе.

Из‑за поднявшихся песка и пыли, а также мощного ветра в некоторых городах были повреждены дома и повалены деревья. По словам ученых, засуху усугубляет избыток тепла в атмосфере, вызванный изменением климата, который вытягивает влагу из почвы.

Помимо песчаных бурь Сан-Паулу столкнулся с тем, что из‑за аномально высокой температуры высохли водохранилища гидроэлектростанций, пришлось запускать более затратные теплоэлектростанции. Власти были вынуждены повысить тарифы на электричество для населения.

В конце июля по той же причине поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%. Из‑за засухи в Бразилии — крупнейшей стране-производителе кофейных зерен — начались проблемы с урожаем.