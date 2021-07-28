Поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10–12%

Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении стоимости кофе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров.

Представитель сети «Верный» сообщил, что их предупредили о росте цен на 10–12%, объяснив его резким подорожанием сырья. По некоторым данным, оно составило 70% и в первую очередь было вызвано проблемами с урожаем зерен в Бразилии.

«Ленту» также предупредили о повышении стоимости кофе на 10%. Пока уведомления находятся на рассмотрении. Об этом же сообщил источник издания в другой крупной сети. Он уточнил, что поставщики говорят о подорожании не только сырья, но и упаковки и логистики.

Бразилия считается крупнейшим производителем и экспортером кофейных зерен. В июле там произошли аномальные заморозки после года сильнейшей почти за сто лет засухи. Температура упала в трех основных регионах, где производится кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Ранее хлебозаводы предупредили ретейлеров, что с августа цены на их продукцию повысятся на 7–12%. Рост цен объяснили подорожанием сырья, упаковки и транспортировки.